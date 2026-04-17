Kontrolle deckt Mängel auf Fußballcenter in Kornwestheim bis auf Weiteres geschlossen
Nach einer unangekündigten Kontrolle lässt die Stadtverwaltung das Fußballcenter mit seinen fünf Soccer-Courts schließen. Zwei Gründe sind entscheidend.
Nach einer unangekündigten Kontrolle lässt die Stadtverwaltung das Fußballcenter mit seinen fünf Soccer-Courts schließen. Zwei Gründe sind entscheidend.
Die Stadt Kornwestheim ist seit wenigen Tagen um ein Sportangebot ärmer: Das Fußballcenter im Eichenweg ist von der Stadtverwaltung nach einer unangekündigten Begehung bis auf Weiteres geschlossen worden. Es fehlen Genehmigungen und ein ausreichender Brandschutz.