Kontrolle deckt Mängel auf: Fußballcenter in Kornwestheim bis auf Weiteres geschlossen

Die Stadt Kornwestheim ist seit wenigen Tagen um ein Sportangebot ärmer: Das Fußballcenter im Eichenweg ist von der Stadtverwaltung nach einer unangekündigten Begehung bis auf Weiteres geschlossen worden. Es fehlen Genehmigungen und ein ausreichender Brandschutz.

Das Fußballcenter in Kornwestheim, das sich in der Nähe des Fun-Sport-Zentrums und des Skateparks befindet, verfügt unter anderem über mehrere genannte Soccer-Courts, also kleinere Indoor-Fußballfelder. Die Felder sind mit 30 mal 15,5 Metern weniger als zehn Prozent so groß wie die Stadion-Fußballfelder bei internationalen Turnieren. Die Soccercourts können von Vereinen und Hobbykickern, aber auch von Familien für Geburtstagsfeiern genutzt werden. Die Einrichtung betreibt außerdem eine Fußballschule und eine Sportsbar.

Rettungswege sind nicht ausreichend

Der wichtigste Grund für die Schließung kommt nicht von ungefähr. Es geht um Brandschutz und Fluchtwege: „Die Bauverwaltung hat bei einer Begehung festgestellt, dass die Rettungswege in der Halle nicht den aktuellen Anforderungen und der baurechtlichen Genehmigung entsprechen“, erklärt Lisa Herfurth, Pressesprecherin der Stadt Kornwestheim.

„Im Brandfall könnte dadurch die Sicherheit der Nutzerinnen und Nutzer nicht gewährleistet werden.“ Um eine Gefährdung auszuschließen, habe die Nutzung der Halle daher untersagt werden müssen.

Der zweite Grund wirkt im Unterschied dazu fast schon ein wenig kurios. Denn eigentlich dürfte es sich bei der Halle gar nicht um eine Fußballhalle handeln. Ursprünglich war sie nämlich für eine andere Sportart vorgesehen.

„Der letzte baurechtlich genehmigte Zustand ist die Nutzung als Tennishalle“, heißt es auf Anfrage von der Kornwestheimer Stadtverwaltung. „Der Betrieb der Soccerhalle ist baurechtlich genehmigungspflichtig und geht mit weiteren Auflagen einher.“ Der Betreiber müsse deshalb zunächst einen Bauantrag für die aktuelle Nutzung als Soccerhalle stellen.

Wie geht es weiter?

Ob und wann es für das Fußballcenter weitergehen kann, ist derzeit noch offen. „Grundsätzlich gilt die Nutzungsuntersagung so lange, bis eine Baugenehmigung für die Nutzung als Soccerhalle vorliegt“, so Lisa Herfurth. Die Stadt stellt jedoch die Möglichkeit auf eine frühere Eröffnung in Aussicht – unter der Bedingung allerdings, dass die Sicherheit der Nutzer gewährleistet ist.

Sprich: Die Betreiber müssen ein „fundiertes Rettungswegkonzept von einem anerkannten Sachverständigen für Brandschutz“ vorlegen und funktionierende Zwischenlösungen aufzeigen. „Wie lange die Halle geschlossen bleibt, hängt daher ganz maßgeblich davon ab, wie schnell der Betreiber die erforderlichen Maßnahmen umsetzt.“

Die Betreiber des Fußballcenters waren am Freitag bis Redaktionsschluss nicht mehr zu erreichen.