Polizisten stellen bei der Kontrolle eines E-Scooter-Fahrers Marihuanageruch fest. Seit dem 22. August gilt hier ein neuer Grenzwert – ein Sprecher erklärt, wann ein Bluttest fällig ist und wie lange es dauert, bis ein Ergebnis vorliegt.

Phillip Weingand 30.08.2024 - 11:11 Uhr

Am Donnerstag ist in Backnang (Rems-Murr-Kreis) gegen 17.15 Uhr der 22-jährige Fahrer eines E-Scooters einer Verkehrskontrolle unterzogen worden. Die Polizei hatte ihn in der Dilleniusstraße angehalten und dabei festgestellt, dass er nach Marihuana riecht. Ein Drogenvortest verlief positiv auf THC (Tetrahydrocannabinol), dem Hauptwirkstoff von Cannabis, Haschisch oder Marihuana. Bei dem Mann wurde in der Folge eine Blutentnahme veranlasst, welche nun Aufschluss über die Höhe der THC-Konzentration geben wird.