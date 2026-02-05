Mitten in einer Kontrolle eskaliert die Lage: Ein 15-Jähriger soll Polizisten geschlagen und getreten haben. Wie sich der Fall in Bad Urach aus Sicht der Polizei gestaltete.

red/dpa/lsw 05.02.2026 - 17:15 Uhr

– Ein 15-Jähriger soll in Bad Urach (Kreis Reutlingen) zwei Polizeibeamte verletzt haben. Er und weitere Familienmitglieder sollten kontrolliert werden, wie die Polizei mitteilte. Doch dann habe der Beschuldigte einer 50-jährigen Polizistin unvermittelt ins Gesicht geschlagen, lautet der Vorwurf. Anschließend habe er um sich getreten und dabei einen 31-jährigen Polizisten ebenfalls im Gesicht getroffen.