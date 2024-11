Mann mit mehr als einer Promille am Steuer

Kontrolle in Fellbach

Die Polizei kontrolliert am frühen Mittwochmorgen einen Autofahrer in Fellbach, der durch seine unsichere Fahrweise auffällt. Wie sich herausstellt, sitzt er betrunken am Steuer.

Chris Lederer 27.11.2024 - 11:23 Uhr

Die Polizei hat am frühen Mittwochmorgen einen betrunkenen Autofahrer kontrolliert und ihm die Weiterfahrt untersagt. Der 67-jährige Hyundai-Fahrer war Polizeibeamten durch seine unsichere Fahrweise in der Remstalstraße im Fellbacher Stadtteil Schmiden aufgefallen. Eine Verkehrskontrolle ergab, dass der Autofahrer mit einem Alkoholwert von deutlich mehr als einer Promille am Straßenverkehr teilnahm.