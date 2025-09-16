Ermordeter Polizist Wer war Rouven Laur?

Am 2. Juni 2024 starb Rouven Laur - nun ist das Urteil gefallen. Das Schicksal des Polizisten, der bei einem Messerangriff in Mannheim getötet wurde, bewegt viele. Wer mehr über den jungen Mann erfahren möchte, erhält Antworten in seiner Heimatstadt Neckarbischofsheim [ Aus unserem Plus-Archiv].