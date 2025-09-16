Die Polizei erwischt einen betrunkenen Lkw-Fahrer beim Entladen seines Lastwagens. Den Führerschein habe er zu Hause, behauptet der Mann. Doch die Beamten finden etwas anderes heraus.
16.09.2025 - 15:38 Uhr
Mehr als ein Jahrzehnt lang soll ein Lastwagenfahrer ohne Führerschein herumgefahren sein. Jetzt wurde er sturzbetrunken beim Entladen seines Lkws am Bodensee ertappt. Dabei stellte sich heraus, dass der Mann seine Fahrerlaubnis schon vor zwölf Jahren abgeben musste – ebenfalls wegen Alkohols am Steuer.