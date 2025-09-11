Die Polizei hat am Mittwochabend in Ostfildern (Kreis Esslingen) einen 26-Jährigen kontrolliert, der wegen seiner Fahrweise aufgefallen war. Dabei stellte sie mehrere Vergehen fest.

Robert Korell 11.09.2025 - 13:24 Uhr

﻿ Im Scharnhauser Park in Ostfildern (Kreis Esslingen) hat die Polizei am Mittwochabend einen 26-jährigen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Der Mann ist nach Angaben eines Sprechers gegen 22 Uhr in der Breslauer Straße mit einem Mercedes unterwegs gewesen und durch unsichere Fahrweise aufgefallen.