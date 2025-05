Kontrolle in Plüderhausen

Bei einer Polizeikontrolle in Plüderhausen wird schnell klar: Ein 28-jähriger Mopedfahrer hat Alkohol getrunken. Als die Beamten ihn nach seinen Ausweispapieren durchsuchen wollen, wehrt sich der junge Mann vehement.

Sascha Sauer 07.05.2025 - 10:26 Uhr

Da an seinem Moped das Versicherungskennzeichen fehlte, ist ein 28-Jähriger am Dienstag gegen 15.25 Uhr beim Bahnhof in Plüderhausen (Rems-Murr-Kreis) ins Visier der Polizei geraten. Bei der Kontrolle konnte sofort starker Alkoholgeruch wahrgenommen werden, heißt es im Bericht des zuständigen Polizeipräsidiums Aalen.