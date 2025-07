Kontrolle in Stuttgart-Stammheim

Die Polizei kontrolliert in Stuttgart einen Mercedes und findet Kokain sowie Bargeld. Der Fahrer des Wagens wird festgenommen.

jhw 02.07.2025 - 14:53 Uhr

Polizeibeamte haben am Dienstag einen 33-Jährigen an der Ludwigsburger Straße in Stuttgart-Stammheim festgenommen, der im Verdacht steht, unerlaubt mit Kokain gehandelt zu haben. Der Mann wird laut Polizei im Laufe des heutigen Mittwochs einem Haftrichter vorgeführt.