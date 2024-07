Der 25-jährige Fahrer hatte sich das Auto ausgeliehen und dabei lediglich ein Foto eines belgischen Führerscheins vorgezeigt. Die Polizei erwischte ihn mitten in in der Nacht.

Dirk Herrmann 25.07.2024 - 12:38 Uhr

Unter Drogeneinfluss am Steuer, und das auch noch ohne Fahrerlaubnis: Ein 25-jähriger Mann ist am frühen Donnerstagmorgen um 2.40 Uhr in der Endersbacher Straße in Waiblingen-Beinstein einer Verkehrskontrolle unterzogen worden. Dabei konnten die Polizeibeamten feststellen, dass der Autofahrer unter dem Einfluss verschiedener Drogen stand.