Die Inspektionen beginnen am Montag, 29. September, und dauern bis Ende Oktober. Immer mal wieder gibt es kurzzeitige Sperrungen.
27.09.2025 - 06:00 Uhr
Seit vergangenem Montag ist die Fußgängerbrücke über den Gleisen beim Waiblinger Bahnhof, der sogenannte Schofersteg, wegen dringender Reparaturarbeiten an den Stufen gesperrt. Vom nächsten Montag an führt die Stadt Waiblingen zudem eine allgemeine mehrwöchige Brückenprüfung durch. Dadurch sind einige der betroffenen Straßen und Wege kurzzeitig, aber auch zeitlich begrenzt, voll gesperrt