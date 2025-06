Bei von der Polizei veranlassten Testeinkäufen in 60 Verkaufsstellen im Kreis haben mehrere Geschäfte gegen das Jugendschutzgesetz verstoßen. Sie müssen mit Bußgeldern rechnen.

Jürgen Veit 12.06.2025 - 16:10 Uhr

Die Polizei hat am Mittwoch zwischen 10 und 18 Uhr jugendliche Testeinkäufer in insgesamt 60 Geschäfte im Rems-Murr-Kreis entsandt, um zu sehen, inwieweit in diesen das Jugendschutzgesetz Beachtung findet. Bei den Kontrollen, veranlasst in Supermärkten, Kiosken, Drogerien, Getränkehandlungen und Tankstellen, wurde laut der Polizei in 20 Verkaufsstellen gegen das bestehende Gesetz verstoßen und den Jugendlichen Alkohol und Tabak verkauft.