Polizei, Zoll und Lebensmittelkontrolleure haben in Fellbach und Kernen 50 Betriebe durchleuchtet – mit teils erschreckenden, teils ermutigenden Ergebnissen.
14.11.2025 - 16:26 Uhr
Der Rauch in den Shisha Bars war noch nicht verzogen, da standen schon die Kontrollteams in der Tür: Am Abend des 13. November rückten Beamte des Polizeireviers Fellbach, des Hauptzollamts Stuttgart sowie Lebensmittelkontrolleure des Landratsamts Rems-Murr-Kreis aus. Das Ziel: 50 Gaststätten, Spielhallen und Bars in Fellbach und Kernen (Rems-Murr-Kreis) – dort, wo oft viel Betrieb herrscht, aber nicht immer alles mit rechten Dingen zugeht.