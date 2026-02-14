Kontrollen in Göppinger City Waffenverbot wird auch skeptisch gesehen
Was bringt die kurzfristig verkündete Messer- und Waffenverbotszone in der Göppinger City? Die Reaktionen in sozialen Netzwerken sind überwiegend ablehnend.
Waffenverbotszonen sind in anderen Städten in Baden-Württemberg schon Realität, beispielsweise in Ulm oder Stuttgart. Jetzt hat Göppingen nachgezogen. Die Stadtverwaltung hat damit auf verschiedene Fälle von Waffeneinsatz in der jüngeren Vergangenheit reagiert, zuletzt hatte ein Unbekannter in einem Lokal in der Innenstadt geschossen. Die Gäste blieben unverletzt. Das Polizeipräsidium Ulm nahm dies aber zum Anlass, die Göppinger Innenstadt als „sicherheitsrelevanten Bereich“ einzustufen, was nächtliche Kontrollen auch ohne konkreten Anlass erlaubt. Diesen Schritt hat die Stadt nun ergänzt und verbietet es ab sofort, zwischen 16 und 6 Uhr im Innenstadtbereich Waffen und Messer dabei zu haben.