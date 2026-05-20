Kontrolleure machen Hausbesuche „Schwarzhunde“: Fahndung nach Hunden in Plochingen und Wernau
In Plochingen und in Wernau wird derzeit nach Hundesteuerprellern gefahndet – Kontrolleure machen Hausbesuche und suchen nach Indizien.
In Plochingen und in Wernau wird derzeit nach Hundesteuerprellern gefahndet – Kontrolleure machen Hausbesuche und suchen nach Indizien.
In Plochingen waren Stand Anfang Mai exakt 479 Hunde gemeldet, was ein einträgliches Sümmchen in die Stadtkasse spülte: So beliefen sich die Hundesteuereinnahmen 2025 auf rund 70000 Euro. Dabei gilt laut Plochinger Hundesteuersatzung: Angemeldet werden muss ein Hund, der älter als 12 Wochen ist, bei der Stadt unverzüglich, spätestens aber innerhalb eines Monats. Wer dieser Pflicht nicht nachkommt, dem drohen Konsequenzen in Form von Steuernachzahlungen und Bußgeldern.