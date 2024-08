Die öffentliche Aussprache zum umstrittenen Fahrverbot auf der Göppinger Hauptstraße mobilisierte vor allem Kritiker in großer Zahl. Auch Befürworter kamen zu Wort, waren aber klar in der Minderheit.

Arnd Woletz 29.08.2024 - 06:00 Uhr

Es war die Chance zum Luftablassen über den dreimonatigen Pilotversuch „Fußgängerfreundliche Innenstadt“ und erwies sich als Publikumsmagnet. Der Göppinger Oberbürgermeister Alex Maier hatte eigens seinen Urlaub unterbrochen. Zusammen mit der Baubürgermeisterin Eva Noller und Amtsleitern aus der Verwaltung saß er am Montagabend etwa 150 Göppingern gegenüber. Mitten in der Urlaubszeit füllten sich oberes Foyer und Sitzungssaal im Rathaus in Windeseile. Der außerplanmäßige Meinungsaustausch zum Verkehr in der Göppinger Innenstadt hatte die Menschen auf die Beine gebracht.