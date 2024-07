Ist das Wasser der Seine sauber genug für olympische Schwimm-Wettkämpfe? Der Pariser Olympia-Chef und die Bürgermeisterin haben das mit einem Sprung in den Fluss auf die Probe gestellt.

dpa 17.07.2024 - 12:31 Uhr

Paris - Die Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo ist in der Seine schwimmen gegangen. Damit will sie zeigen, dass der Fluss sauber genug ist für die dort während der Olympischen Spiele geplanten Freiwasser-Schwimm-Wettkämpfe. Unweit des Rathauses stieg die Bürgermeisterin gemeinsam mit dem Pariser Organisationschef der Spiele, Tony Estanguet, in die Seine. Schwimmend und kraulend testeten die beiden bei bestem Sommerwetter die Qualität des Wassers. Viele Schaulustige und Medien verfolgten die Schwimmpartie, bei der auch der Präfekt der Hauptstadtregion Île-de-France, Marc Guillaume, dabei war. Die Olympischen Spiele werden am 26. Juli eröffnet.