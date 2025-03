Israel sieht Sieg von "No other land" als "traurigen Moment"

Ein Dokumentarfilm, der die Räumung palästinensischer Dörfer im Westjordanland beschreibt, gewinnt einen Oscar. Der israelische Kulturminister reagiert darauf mit Empörung.

dpa 03.03.2025 - 09:12 Uhr

Jerusalem - Der israelische Kulturminister Miki Zohar hat negativ auf die Auszeichnung des israelisch-palästinensischen Dokumentarfilms "No Other Land" mit einem Oscar reagiert. Es sei ein "trauriger Moment für die Welt des Kinos", schrieb Zohar in einem Post auf der Plattform X. In dem Film geht es um die Räumung palästinensischer Dörfer im Westjordanland. Die rechtsreligiöse israelische Regierung, der Zohar angehört, gilt als siedlerfreundlich.