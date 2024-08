Demnächst eröffnet Co-Natur in Kieselbronn im Enzkreis ihren insgesamt neunten Waldkindergarten. Begonnen hat die Erfolgsgeschichte des gemeinnützigen Unternehmens aus Weissach im Jahr 2015 mit den Naturkindern Flacht.

Brunhilde Arnold 21.08.2024 - 17:42 Uhr

Auf dem Gelände des Waldkindergartens am Lerchenberg in Rutesheim ist es ruhig, vom Vogelzwitschern und Käferbrummen abgesehen. Die Lerchenwichtel sind an diesem sonnigen Vormittag – wie an jedem anderen Tag auch – mit ihren Erzieherinnen und Erziehern im Wald unterwegs. Evelyn Quass, die Geschäftsführerin der Co-Natur gGmbH, nimmt auf der Bank vor einem von Schmetterlingen umschwirrten Sommerflieder Platz. Sie spricht darüber, was in diesen Betreuungseinrichtungen, die sie lieber als frühkindliche Bildungsstätten sieht, besonders ist. Und was sie so erfolgreich macht, dass immer wieder neue „Waldkindis“ entstehen.