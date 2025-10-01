Verwahrloste Weinberge, verwilderte Streuobstwiesen, überforderte Eigentümer: Das Klimabündnis Weinstadt hat für das Problem eine Lösung: Die Zukunftsstiftung Remstal.
01.10.2025 - 12:00 Uhr
Von Brombeerhecken überwucherte Streuobstwiesen mit uralten, von Misteln befallenen Bäumen. Nicht mehr genutzte Weinberge, die ein Paradies für Pilzkrankheiten aller Art sind und die Ernte der Nachbargrundstücke gefährden. Das Problem ist nicht neu und wird weiter zunehmen, sagt Claus Hainbuch vom Vorstand des Klimabündnisses Weinstadt (Rems-Murr-Kreis): „Derzeit rechnet man damit, dass in 20 Jahren nur noch die Hälfte der Flächen bewirtschaftet wird.“