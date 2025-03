Die Zahl von Schülerinnen und Schülern, die in ihrem Leben mit sexueller Gewalt konfrontiert werden, ist erschreckend hoch. Das Land will nun dagegen angehen.

Christian Gottschalk 11.03.2025 - 15:00 Uhr

Statistisch gesehen sind ein bis zwei Schüler pro Klasse in ihrem Leben mindestens ein Mal Opfer von sexualisierter Gewalt, sagt Kultusministerin Theresia Schopper (Grüne). Aus diesem Grund haben am Dienstag alle Schulen im Land Post aus Schoppers Haus bekommen. Baden-Württemberg will Schutzkonzepte gegen sexuelle Gewalt etablieren, verbindlich und an allen Schulen im Südwesten, von der Grundschule bis zum Gymnasium, von der Gemeinschaftsschule bis hin zu den beruflichen Schulen.