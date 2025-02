Konzern in der Krise

Es soll die letzte Gesprächsrunde in den laufenden Bahn-Tarifverhandlungen sein. Fünf Tage lang wollen die EVG und der Konzern miteinander sprechen. Bei einer Einigung könnten die Fahrgäste aufatmen.

dpa 12.02.2025 - 09:20 Uhr

Berlin - Die Deutsche Bahn und die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) verhandeln seit dem Morgen in dritter und bestenfalls letzter Runde über mehr Geld für rund 190.000 Beschäftigte. Beide Seiten streben bei dem Treffen in Berlin einen Abschluss an. Die Gespräche sind auf fünf Tage bis einschließlich Sonntag angelegt.