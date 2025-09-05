Im Weißen Haus tafelt die Elite der Tech-Industrie mit Trump - Apple, Meta, Google und OpenAI. Es fallen viele lobende Worte, einige Ankündigungen über Investitionen in den USA. Doch einer fehlt.
05.09.2025 - 10:45 Uhr
Washington - US-Präsident Donald Trump hat die Chefs der großen amerikanischen Tech-Konzerne zu einem Abendessen ins Weiße Haus geladen. Nicht anwesend bei dem Treffen war sein früherer Berater, der Tech-Milliardär und Tesla-Chef Elon Musk. Mit ihm hatte Trump nach einem Streit über die US-Haushaltspolitik vor wenigen Monaten gebrochen. Er sei zwar eingeladen worden, könne aber "leider" nicht teilnehmen, zitierten US-Medien Musk.