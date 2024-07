Der Motor einer Harley Davidson röhrt auf. Pünktlich um 19:30 Uhr legt er sich verwegen mit den zwölf Musikerinnen und Musiker an, die auf der Bühne ordentlich Lärm machen. Die Botschaft ist klar: Rock’n’Roll! Während sich die 16000 Fans am Montag beim ersten von zwei ausverkauften Konzerten auf dem Cannstatter Wasen sofort von ihren Plätzen erheben, sitzt Peter Maffay noch am anderen Ende des Geländes auf seinem Motorrad. Zu dem Song „Schatten in die Haut tätowiert“, fährt er am Publikum vorbei auf die Bühne. „Das war ne lange Anfahrt heute mit dem Motorrad“, sagt der 74-Jährige ein bisschen atemlos, als er auf der Bühne angekommen ist.

Dass mit der langen Reise ist natürlich auch eine Anspielung auf die 55 Jahre andauernde Karriere, von der er sich nun mit dieser Tournee verabschieden will, um künftig mehr Zeit mit seiner Familie verbringen zu können. Und natürlich darauf, dass der tätowierte Mann, der da in Lederhose und weißer Weste auf der Bühne steht, seine Laufbahn in den 1970ern als Schlagersänger begonnen hat. Dass er über seine Anfänge inzwischen selbst lachen kann, beweist er etwa, wenn er den Walzer „Du“ spielt und auf der Videoleinwand lauter „Bravo“-Titelbilder von damals mit Peter Maffay als Coverboy zu sehen sind. Oder wenn er bei der Ballade vom schüchternen Jungen, der reifen Frau und dem ersten Mal namens „Und es war Sommer“ die Fans dazu ermuntert, lautstark das „Piu! Piu! Piu!“-Gitarrenmotiv mitzusingen.

Bülent Ceylan als Überraschungsgast

Auch sonst beweist er Humor. Bei anderen Konzerten dieser Tour hat er als Gäste Rea Garvey, Johannes Oerding oder Wolfgang Niedecken auf die Bühne geholt. Stuttgart hat nun das große Glück, dass diesmal plötzlich der Mannheimer Comedian Bülent Ceylan auf der Bühne steht. Der darf im Schottenrock nicht nur Witze über die Geizigkeit der Schwaben machen, sondern auch den notorisch-knurrigen Tonfall von Maffay imitieren, der sich auf der Bühne schüttelt vor Lachen. Gemeinsam spielen sie dann die Anti-Rassismus-Heavyrock-Nummer „Anders gleich“

Maffay bemüht sich bei dem knapp dreistündigen Konzert in Stuttgart darum, einen möglichst repräsentativen Querschnitt durch sein Werk zu geben. Allerdings steht die rockige Seite im Mittelpunkt. Selbst eine Ballade wie „Eiszeit“ wird mit einem wilden Gitarrensolo verziert. „Es ist schlimm, dass sich die Geschichte immer wieder wiederholt“, sagt Maffay, bevor er diesen Song aus den 1980ern spielt, der sich gegen den Kalten Krieg und gegen die Aufrüstung zwischen Ost und West stemmte – und der heute leider wieder traurige Aktualität hat. „Ich glaube an Deeskalation“, sagt er, „das ist schwierig aber eine Alternative gibt es nicht.“ Auch sonst gibt er sich politisch, wirbt für den Klimaschutz und dafür, Kindern eine bessere Zukunft ohne gewalttätige Konflikte zu ermöglichen und spielt das Tabaluga-Lied „Nessaja“.

Von „You Shook Me All Night Long“ bis „Über sieben Brücken musst du gehen“

Knapp drei Stunden spielt Maffay n Stuttgart im Rahmen seiner Abschiedstour, die er „We Love Rock’n’Roll“ genannt hat. Im Zugabenteil fängt es zwar an, ziemlich heftig zu regnen, aber eine furiose Version von „Sonne in der Nacht“ lässt einen das verschmerzen. Er singt einige Songs mit Anastacia (darunter das rockig-soulige „Just You“ – eine englischsprachige Version von „So bist Du“), überlässt der US-Sängerin bei „Left Outside Alone“ und „I’m Outta Love“ die Bühne. Maffays Sohn Yaris, der als Backgroundsänger mit auf der Bühne ist, darf ohne Papa „Abenteuer“ vortragen. Und wahrscheinlich würde es keiner sonst so souverän hinbekommen, „You Shook Me All Night Long“ von AC/DC (mit Anastacia und Linda Teodosiu als Frontfrauen) genauso überzeugend zu covern wie die Karat-Schnulze „Über sieben Brücken musst du gehen“. Und zu keinem Zeitpunkt der Show wirkt Maffay auch nur ein bisschen wie einer, der wirklich schon am Ende seiner musikalischen Reise angekommen ist – und schon bereit dazu ist, die Harley Davidson in der Garage verstauben zu lassen. Es dürfte nur eine Frage der Zeit sein, bis der Motor wieder rebellisch aufröhrt.

Peter Maffay: Setilist vom Auftritt am 15. Juli

Schatten in die Haut tätowiert ● Carambolage ● Du ● Samstag abend in unserer Stadt ● Weil es Dich gibt ● Und es war Sommer ● Eiszeit ● Liebe wird verboten ● Gib die Liebe nicht auf ● Anders gleich (mit Bülent Ceylan) ● Tiefer ● Abenteuer (Yaris Maffay) ● Gelobtes Land ● Der Mensch auf den Du wartest (mit Anastacia) ● Just You (mit Anastacia) ● Left Outside Alone (Anastacia) ● I’m Outta Love (Anastacia) ● You Shook Me All Night Long ● Nessaja ● Über sieben Brücken musst du gehn ● Zugaben Sonne in der Nacht ● Glaub an mich ● Mein Wort