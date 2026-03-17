Konzert Bachfest Stuttgart Telemann – Meister der perfekten Länge
Das Freiburger Barockorchester und Vox Luminis haben im Mozartsaal mit Kantaten von Georg Philipp Telemann begeistert.
Das Freiburger Barockorchester und Vox Luminis haben im Mozartsaal mit Kantaten von Georg Philipp Telemann begeistert.
Bach soll gut 300 Kantaten komponiert haben, Telemann dagegen 1800. Sein Oeuvre umfasst aber auch ansonsten maximale Ausmaße – in sämtlichen gängigen Gattungen. Zu Lebzeiten hochberühmt, geriet er im Wandel der ästhetischen Beurteilungskriterien in Vergessenheit. Seit ein paar Jahren aber tut sich was in der Telemann-Wiederbelebung. So auch jetzt beim Bachfest Stuttgart im ausverkauften Mozartsaal vor begeistertem Publikum.