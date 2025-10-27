Konzert der Gaechinger Cantorey Bach im Beethovensaal: Jubeln und lernen
Hans-Christoph Rademanns Gaechinger Cantorey hat im Stuttgarter Beethovensaal die Motetten Johann Sebastian Bachs aufgeführt. Und wie war’s?
Wolfgang Amadeus Mozart war begeistert. „Das ist doch einmal etwas, woraus sich etwas lernen lässt!“, soll er ausgerufen haben, nachdem er einer Aufführung von Bachs Motette „Singet dem Herrn ein neues Lied“ durch den Leipziger Thomanerchor beigewohnt hatte.