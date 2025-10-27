 
Bach im Beethovensaal: Jubeln und lernen

Hans-Christoph Rademanns Gaechinger Cantorey hat im Stuttgarter Beethovensaal die Motetten Johann Sebastian Bachs aufgeführt. Und wie war’s?

Wolfgang Amadeus Mozart war begeistert. „Das ist doch einmal etwas, woraus sich etwas lernen lässt!“, soll er ausgerufen haben, nachdem er einer Aufführung von Bachs Motette „Singet dem Herrn ein neues Lied“ durch den Leipziger Thomanerchor beigewohnt hatte.

 

Spannung zwischen Wort und Musik

Auch als Hans-Christoph Rademann und seine Gaechinger Cantorey nun in Stuttgart sämtliche Motetten Bachs aufführten, ließ sich einiges lernen. Zuallererst, dass sich die sechs Vokalwerke einer bis heute ungetrübten Popularität erfreuen – der Beethovensaal war gut gefüllt. Lernen konnte man aber auch, dass der Klang bei Chören nicht unbedingt im Zentrum des Interesses stehen muss. Ein weiteres Qualitätskriterium ist die Deutung des vertonten Textes, also das Spannungsverhältnis von Wort und Musik, und dieses vor allem hat die Aufführung am Sonntagabend beim Abokonzert der Internationalen Bachakademie geprägt.

Unsere Empfehlung für Sie

Bachakademie Stuttgart: Förderkreis-Chef Claus Peter Fabian: „Mitgliederzahlen steigen wieder“

Bachakademie Stuttgart Förderkreis-Chef Claus Peter Fabian: „Mitgliederzahlen steigen wieder“

An diesem Donnerstag, 29. Mai, feiert der Förderkreis der Internationalen Bachakademie Stuttgart 60, Geburtstag. Mit welchen Zielen? Förderkreis-Lenker Claus Peter Fabian nennt sie.

Wobei natürlich auch der Klang eine Rolle spielte. Hans-Christoph Rademann ließ das Orchester colla parte agieren, stützt also die Chorstimmen durch mitspielende Instrumente. Diese Praxis ist für „Der Geist hilft unsrer Schwachheit auf“ historisch belegt, lässt sich aber auch bei den übrigen Motetten anwenden; sie hilft der Intonation, sorgt für reichere Klangfarben, nimmt der Aufführung im Gegenzug aber auch ein Quäntchen Transparenz. Das bewies im Kontrast die nur vom Generalbass flankierte Darbietung des „Lobet den Herrn, alle Heiden“ zu Beginn: Hier fehlte es dem vierstimmigen Chor deutlich an Stütze, Glanz und Leichtigkeit, und vielleicht hat der Dirigent Rademann dieses Stück auch zu kleingliedrig durchtaktiert.

In feinstem Pianissimo

Das änderte sich mit dem Auftritt des (glänzend besetzten!) Orchesters, das den Singenden danach nicht nur ein feines, atmendes Geleit gab, sondern dem Abend auch mit langsamen Einzelsätzen einen stimmigen Rahmen verlieh. Bachs Motetten sind überwiegend Trauer- und Begräbnismusiken, die Instrumentalsätze verstärkten den Trauer-Ton, besonders eindrucksvoll im samtigen Dialog der beiden Soloviolinen beim Largo des d-Moll-Konzertes BWV 1043 oder der beiden Oboen bei der Sinfonia der Kantate BWV 42.

Text-Exegese erlebte man besonders eindrucksvoll im „Komm, Jesu, komm“, das Hans-Christoph Rademann in feinstem Pianissimo ausklingen ließ. In den Chorälen gelang insgesamt eine exzellente Balance zwischen Detailgestaltung und Fluss. Und weil das „Alles, was Odem hat, lobe den Herrn“ so effektvoll war, gab’s diesen Schlussteil aus „Singet dem Herrn ein neues Lied“ als Zugabe nochmals. Man durfte also doppelt lernen. Oder jubeln, und das taten im Publikum viele.

