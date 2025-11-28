 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Kultur

  4. Klangfeier für Helmut Lachenmann

Konzert des SWR-Symphonieorchesters Klangfeier für Helmut Lachenmann

Konzert des SWR-Symphonieorchesters: Klangfeier für Helmut Lachenmann
1
Vielfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Bundesverdienstkreuz und dem Deutschen Musikautorenpreis der Gema in der Kategorie „Lebenswerk“: Helmut Lachenmann. Foto: Lebrecht Music and Arts Photo

Das SWR-Symphonieorchester feiert in Stuttgart den Komponisten Helmut Lachenmann und bringt dessen „Ausklang“ mit Beethovens 7. Sinfonie zusammen.

Der Jubilar sitzt im Publikum. Doch weil Helmut Lachenmann zwar „der größte Komponist unserer Zeit“ ist, dem Dirigenten aber eine Laudatio untersagt hat, lässt François-Xavier Roth die Musik selbst sprechen. So gibt das SWR-Symphonieorchester die Zugabe gleich zu Beginn. Das ist aber insofern logisch, als Lachenmanns „Marche fatale“ das Modell Marsch mit seinem Pomp- und Kriegs-Kontext hier an seinem eigenen Bumbumm und Tschingedarrassassa ersticken lässt. Streng genommen ist dieses Stück keine Gratulationsmusik. Es sei denn, man verstünde das Hochlebenlassen des 90-Jährigen als Abschiedsfest, und das wäre schon deshalb schade, weil das Orchester gleich anschließend einen schlagenden Beweis für dessen fortdauernde Energie und Innovationskraft erbringt.

 

Trotz seiner fast 40 Jahre wirkt das Werk noch frisch

Viele Wegbegleiter Helmut Lachenmanns sitzen am Donnerstag im Stuttgarter Beethovensaal, und sie erleben mit dem fast vier Jahrzehnte alten „Ausklang“ ein immer noch frisch wirkendes Werk. Jean-Frédéric Neuburger führt am Flügel Pedalwirkungen vor, traktiert die Tasten mit Plastik-Utensilien; ein Netzwerk von Klangfamilien nimmt das Angespielte auf, spinnt es fort. Klangzellen werden zu Klangfeldern, etwa wenn fast tonlose Bogenbewegungen der Streicher und das zischende Geräusch aneinander geriebener Styroporklötze zusammenfinden. Im Wechsel der Farben beginnt die Musik zu schillern. Manchmal setzt ein Motiv wie ein Dominostein eine Kette von Reaktionen in Gang. Und Lachenmann lässt nicht nach. Zwar scheint in den Momenten, in denen das Orchester das Verklingen des Flügels „verlängert“, Fausts „Verweile doch!“ auf.

Atemberaubendes Orchester

Aber Lachenmann weiß so gut wie Goethe, dass ein Beharren des Teufels ist, deshalb hält er das Netzwerk in Bewegung und bohrt sich immer tiefer hinein ins Herz der Klänge. Um dies in all seiner Feinheit hörbar zu machen, braucht es einen Klangkörper wie das SWR-Symphonieorchester. Dessen Wachheit und Präzision sind hier atemraubend, und das gilt ebenso für François-Xavier Roth am Pult.

Dirigent François-Xavier Roth. Foto: IMAGO/CTK Photo

Unsere Empfehlung für Sie

Helmut Lachenmann wird 90: Ohren auf auch für Ungewohntes – zum 90. Geburtstag des großen Komponisten

Helmut Lachenmann wird 90 Ohren auf auch für Ungewohntes – zum 90. Geburtstag des großen Komponisten

Am 27. November wird der in Stuttgart geborene Komponist Helmut Lachenmann 90. Seine Musik verweigert das Gewohnte und definiert Schönheit völlig neu.

Der Dirigent sorgt auch dafür, dass der Bogen zu Beethovens 7. Sinfonie gelingt. Den gibt es hier wirklich: erstens, weil die Ohren des Publikums nach Lachenmanns Stück geschärft sind. Zweitens, weil bei Minimal-Vibrato, einer Kombination von modernen (Streicher) und alten Instrumenten (Blechbläser) rasanten Tempi, einer exzellenten Balance der Stimmen (die Kontrabässe hinten) und einem ausgeprägten Fokus auf Details die Radikalität auch dieses Stücks deutlich wird. Und drittens, weil auch Beethoven das Orchester nachklingen lässt. Eine Oboe legt sich über den Nachhall des Schweigens. Der Geist erkennt, der Rest ist Beglückung.

Weitere Themen

Kaya Yanar: Comedian beendet Bühnenkarriere in Deutschland

Kaya Yanar Comedian beendet Bühnenkarriere in Deutschland

Kaya Yanar sagt Live-Shows in Deutschland Lebewohl. Warum er künftig andere Wege gehen will.
Ingrid van Bergen ist tot: Schauspielerin im Alter von 94 Jahren gestorben

Ingrid van Bergen ist tot Schauspielerin im Alter von 94 Jahren gestorben

In den 1950ern zählte van Bergen zu den bekanntesten Kinostars. Ihre Rolle in „Rosen für den Staatsanwalt“ war wohl ihre bekannteste. Für viele war sie aber einfach „Dschungelkönigin“.
Konzert in der Schleyerhalle: Bier! Busslerln! Bamm! So war’s bei Tream in Stuttgart

Konzert in der Schleyerhalle Bier! Busslerln! Bamm! So war’s bei Tream in Stuttgart

Der Schlagerrapper Tream hat am Donnerstag die ausverkaufte Schleyerhalle zur bayrischen Dorfdisco für die Gen Z gemacht. Rund 12000 Fans feierten skurril-kitschige Festzeltstimmung.
Von Swantje Kubillus
Ein neuer Stromberg-Film kommt im Dezember in die Kinos.

Kino im Dezember 10 Kinofilme, die man im Dezember nicht verpassen sollte

Der Dezember bringt große Emotionen, ungewöhnliche Geschichten und ein paar echte Überraschungen ins Kino.
Von Katrin Jokic
Netflix-Serie: „Stranger Things“-Finale: Das Doppelleben des Steve Harrington

Netflix-Serie „Stranger Things“-Finale: Das Doppelleben des Steve Harrington

Den „Stranger Things“-Stars durfte man seit 2016 beim Erwachsenwerden zuschauen. Nun endet die Netflix-Serie, und nicht nur Joe Keery arbeitet längst an einer zweite Karriere.
Von Gunther Reinhardt
Karaoke-Party in Stuttgart: Metal Karaoke Massacre: Sind wir nicht alle ein bisschen Ozzy Osbourne?

Karaoke-Party in Stuttgart Metal Karaoke Massacre: Sind wir nicht alle ein bisschen Ozzy Osbourne?

Beim Metal Karaoke Massacre wird die Stuttgarter Kneipe Schwarzer Keiler zur lauten, aber erstaunlich herzlichen Mitsingzone für Hardrock- und Heavy-Metal-Fans.
Von Gunther Reinhardt
„Was nicht gesagt werden kann“: Dieser Roman erhielt den Booker-Preis 2025: Aufstieg und Fall eines Jedermann

„Was nicht gesagt werden kann“ Dieser Roman erhielt den Booker-Preis 2025: Aufstieg und Fall eines Jedermann

David Szalay liefert in „Was nicht gesagt werden kann“ eine so subtile wie faszinierende Studie verstockter Männlichkeit.
Von Stefan Kister
Neu im Kino: „Der Hochstapler“: Der Ex-Soldat, der sich im Spielwarenladen versteckte

Neu im Kino: „Der Hochstapler“ Der Ex-Soldat, der sich im Spielwarenladen versteckte

Derek Cianfrances „Der Hochstapler“ zeichnet die Biografie eines US-Häftlings nach, der sich in einem Spielwarengeschäft versteckte – oberflächlich lustig-romantisch, im Kern tragisch.
Von Kathrin Horster
Neue CD: Pergolesi mit Bernius: Musik mit erdbebensicherem Fugenbau

Neue CD: Pergolesi mit Bernius Musik mit erdbebensicherem Fugenbau

Kontrapunkte zur Naturkatastrophe: Giovanni Battista Pergolesi schrieb nach einer Erdbebenserie Kirchenmusik. Der Stuttgarter Dirigent Frieder Bernius hat sie auf CD aufgenommen.
Von Martin Mezger
Ausstellung in Bietigheim-Bissingen: Schau zeigt „Wolken in der Kunst“

Ausstellung in Bietigheim-Bissingen Schau zeigt „Wolken in der Kunst“

Seit Jahrhunderten arbeiten sich Künstler am Thema Wolken ab. Was suchen sie beim Blick in den Himmel? Die Städtische Galerie Bietigheim-Bissingen fragt nach.
Von Adrienne Braun
Weitere Artikel zu Konzert Stuttgart
 
 