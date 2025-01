Jonathan Nott hat das SWR Symphonieorchester beim Konzert in der Stuttgarter Liederhalle dirigiert. Hat man da was verpass?

Frank Armbruster 17.01.2025 - 17:31 Uhr

Was ist Tradition? Karol Szymanowski hatte in Bezug auf die Musik seines Heimatlandes Polen seine Probleme mit dem, was gemeinhin darunter verstanden wird. „Ihre uralten Rechte“, so schrieb er, müsse die polnische Musik zurückgewinnen, und die beständen in „unbedingter Freiheit“ und „völliger Loslösung von der Herrschaft der gestern geschaffenen Normen“ – womit er wohl den allzu bequemen Umgang einiger Kollegen mit althergebrachten Formen wie Polonaise oder Mazurka verstand. National, aber eben nicht provinziell solle die Musik sein – ein Anspruch, den Szymanowski in seiner Sinfonia concertante op. 60 beispielhaft eingelöst hat.