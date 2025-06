Das SWR-Symphonieorchester hat in der Leitung von Giedrė Šlekytė im Beethovensaal Werke von Dvořák und Zemlinsky gespielt.

Verena Großkreutz 27.06.2025 - 14:13 Uhr

Ein Happy End, wie es später Walt Disney für sie bereithielt, gönnte der berühmte Märchenautor Hans Christian Andersen seiner „Kleinen Meerjungfrau“ nicht. Er ließ die zärtlich-naive, pubertäre Nixe in ihrer unstillbaren Sehnsucht nach der anderen Welt sterben, sich zu Meeresschaum auflösen und in einen Luftgeist verwandeln. Seine romantische Deutung des uralten Undine-Mythos inspirierte bis heute Kunstschaffende aller Sparten, so auch den Postromantiker Alexander Zemlinsky (1871–1942).