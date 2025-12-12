Konzert des SWR Vokalensembles Mit Schwung und Rhythmus – Weihnachtsmusik aus Südamerika
Das SWR Vokalensemble und das Freiburger Barockorchester haben im Mozartsaal Weihnachten auf Südamerikanisch gefeiert.
Dieses Lied sollten alle Chöre in ihr Weihnachtsprogramm aufnehmen: „Este niño chiquito“ (Kindlein in der Wiege), 2012 komponiert von der Argentinierin Georgina Perazzo. Meditativer, anrührender, allerschönster Chorklang. Eingefangen wird ein Moment, da Maria liebevoll ihr Baby betrachtet: „Schlaf ein, mein Majoranpflänzchen, mein Morgensternchen, schlaf ein.“