 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Kultur

  4. Mit Schwung und Rhythmus – Weihnachtsmusik aus Südamerika

Konzert des SWR Vokalensembles Mit Schwung und Rhythmus – Weihnachtsmusik aus Südamerika

Konzert des SWR Vokalensembles: Mit Schwung und Rhythmus – Weihnachtsmusik aus Südamerika
1
Yuval Weinberg und das SWR Vokalensemble Foto: SWR/Klaus Mellenthin

Das SWR Vokalensemble und das Freiburger Barockorchester haben im Mozartsaal Weihnachten auf Südamerikanisch gefeiert.

Dieses Lied sollten alle Chöre in ihr Weihnachtsprogramm aufnehmen: „Este niño chiquito“ (Kindlein in der Wiege), 2012 komponiert von der Argentinierin Georgina Perazzo. Meditativer, anrührender, allerschönster Chorklang. Eingefangen wird ein Moment, da Maria liebevoll ihr Baby betrachtet: „Schlaf ein, mein Majoranpflänzchen, mein Morgensternchen, schlaf ein.“

 

Im Weihnachtskonzert des SWR Vokalensembles „Navidad!“ unter der Leitung von Yuval Weinberg gab es noch sehr viel mehr hierzulande unbekannte, attraktive Weihnachtsmusik aus Hispanoamerika zu hören – zeitgenössische und eine Menge barocke. Der ausverkaufte Mozartsaal der Liederhalle war kuschelig-warm beleuchtet, die Bühne geschmückt mit riesigen Weihnachtssternen und Bonbon-Ketten in südamerikanischer Farbenpracht.

Kubas Weihnachtsbotschaft

Unter den neueren Stücken elektrisierte vor allem „Cántico de celebración“ (Feiergesang), komponiert 2001 vom Kubaner Leo Brouwer. Langsam mutiert das Werk von verinnerlichtem A-cappella-Gesang zu pulsierenden Rhythmen. Die Vokalstimmen werden zu Perkussionsinstrumenten: „Deah badu badum deah . . . Chiquitiqui paquitiqui . . .“ Kubas Weihnachtsbotschaft lautet: „Bring deinen Körper in Schwung, dafür ist er ja da.“

Dirigent Yuval Weinberg Foto: Lovis Dengler Ostenrik/Rundfunkc

Dass in Lateinamerika etwas anders Weihnachten gefeiert wird als in Deutschland, offenbarte sich schon in diesem Intro. Hierzulande geht es in der Weihnachtsmusik gerne in Moll, besinnlich, feierlich und inniglich zu. Dort wird fröhlicher, beschwingter, hörbar extrovertierter gefeiert. Auch aus besinnlichen Chorklängen wird meist irgendwann tanzwütig ausgebrochen. Vor allem in der Weihnachtsmusik des Barock, entstanden in Zeiten, als die Länder nach blutiger Eroberung unter spanischer Krone standen.

Eine durch ihren rhythmischen Drive faszinierende Musik, die unterschiedlichste Stile in sich vereint: die Musik der indigenen Kulturen, die europäische der Konquistadoren und jene der afrikanischen Sklaven, die von den Spaniern dorthin verschleppt worden waren.

Juchzer und „Arrivo!“-Rufe

So begann der Mexikaner Juan García de Zéspedes in „Convidando está la noche“ (Die Nacht lädt zu Gast) mit einem schlichten, homofonen Chor und switchte dann in eine feurige Guaracha. Für die Barockmusik waren acht Mitglieder des Freiburger Barockorchesters mit an Bord geholt worden. Es hätte dieser Musik sicher gutgetan, wenn man neben dem immer wieder bejubelten Perkussionisten Murat Coşkun noch weiteres Schlagwerk engagiert hätte. Die rhythmische Power, die das Orchester beisteuerte, hielt sich so in Grenzen. Auch in den Instrumentaleinlagen: Tänze aus dem Kodex Martinez Compañón.

Derweil ertönten aus dem Vokalensemble ab und zu Juchzer und „Arrivo!“-Rufe. Man ging emotional soweit aus sich heraus, wie es für den ansonsten gepflegten Rundfunkensemble-Ernst eben möglich ist. Die Kraft der Musik brach sich natürlich auch so Bahn.

Auch in den besinnlicheren Stücken: Etwa im Marienhymnus „Hanacpachap cussicuinin“ (Freude des Himmels) in der Sprache der Quechua, der 1631 erstmals publiziert wurde und als erstes polyfones Werk Lateinamerikas gilt. Geheimnisvoll!

Weitere Themen

Böhse Onkelz in Stuttgart: Einlass, Vorband, Setlist, Tickets - Was Fans zum Konzert in der Schleyerhalle wissen müssen

Böhse Onkelz in Stuttgart Was Fans zu den Konzerten in der Schleyerhalle wissen müssen

Die Konzerte der Böhsen Onkelz in Stuttgart stehen kurz bevor. Die wichtigsten Infos rund um Einlass, Tickets, Konzertbeginn und Support gibt es hier.
Von David Hahn
TV-Tipp: „Mozart/Mozart“: Rock me, Amadeus!

TV-Tipp: „Mozart/Mozart“ Rock me, Amadeus!

In einer aufwendig produzierten ARD-Serie über die Geschwister Mozart stellt Maria Anna ihren berühmten Bruder Wolfgang in den Schatten.
„Meisterkonzert“ mit Julia Hagen: Vielfalt der Romantik – So war das Konzert des London Philharmonic Orchestra

„Meisterkonzert“ mit Julia Hagen Vielfalt der Romantik – So war das Konzert des London Philharmonic Orchestra

Bei den „Meisterkonzerten“ waren das London Philharmonic Orchestra und die Cellistin Julia Hagen in Stuttgart zu Gast.
Von Susanne Benda
Konzert des SWR Vokalensembles: Mit Schwung und Rhythmus – Weihnachtsmusik aus Südamerika

Konzert des SWR Vokalensembles Mit Schwung und Rhythmus – Weihnachtsmusik aus Südamerika

Das SWR Vokalensemble und das Freiburger Barockorchester haben im Mozartsaal Weihnachten auf Südamerikanisch gefeiert.
Von Verena Großkreutz
Stuttgarts Kultur in Not: Ministerin Olschowski will Klarsicht im Kürzungsgetümmel in Stuttgart

Stuttgarts Kultur in Not Ministerin Olschowski will Klarsicht im Kürzungsgetümmel in Stuttgart

Noch glänzt die Kultur in Stuttgart – zum 1. Januar aber drohen massive Einschnitte. Baden-Württembergs Kulturministerin Petra Olschowski will einen neuen Dialog mit der Stadt.
Von Nikolai B. Forstbauer
Konzert in Stuttgart: Blaues Punkrock-Wunder: So war’s bei Schmutzki im Goldmark’s

Konzert in Stuttgart Blaues Punkrock-Wunder: So war’s bei Schmutzki im Goldmark’s

Wenn Schmutzki in Stuttgart spielen, bleibt kein Stein auf dem anderen – wie bei der Releaseparty ihrer neuen Platte „Wunder“ im ausverkauften Goldmark’s zu erleben war.
Von Björn Springorum
Nemo gibt ESC-Pokal zurück: „Der ESC ist politisch, auch wenn er gern behauptet, es nicht zu sein“

Nemo gibt ESC-Pokal zurück „Der ESC ist politisch, auch wenn er gern behauptet, es nicht zu sein“

Nemo gibt ESC-Pokal wegen Teilnahme Israels zurück. Im Interview, das wir im Oktober mit dem Queerpop-Star führten, hatte Nemo noch gehofft, dass der ESC anders entscheidet.
Von Gunther Reinhardt
Annette Frier über Wechseljahre: „Mein Körper beerdigt gerade eine Lebensphase“

Annette Frier über Wechseljahre „Mein Körper beerdigt gerade eine Lebensphase“

Die Schauspielerin Annette Frier hat mit „Frier und Fünfzig“ eine Serie über sich in den Wechseljahren gemacht. Warum? Das erklärt die 51-Jährige im Interview.
Von Carolin Klinger
Böhse Onkelz in Stuttgart: Einlass, Anfahrt, Setlist: Alles Wichtige zu den Onkelz in der Schleyerhalle

Böhse Onkelz in Stuttgart Einlass, Anfahrt, Setlist: Alles Wichtige zu den Onkelz in der Schleyerhalle

Die Böhsen Onkelz kommen an zwei Abenden nach Stuttgart. Was es rund um die Konzerte zu beachten gilt.
Von Michael Bosch
Kunst und Geld: Himmlische Kunst braucht irdische Hilfe

Kunst und Geld Himmlische Kunst braucht irdische Hilfe

Öffentliche Museen können sich Ankäufe oft nur mit der Unterstützung von Stiftungen leisten. Manchmal geht es um Millionensummen, manchmal nur um Schnelligkeit.
Von Marcus Golling
Weitere Artikel zu Konzert Weihnachten
 
 