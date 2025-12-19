Konzert im Beethovensaal: Musikalische Geheimniskrämerei – So war das Konzert des SWR Symphonieorchesters

Wer ist bloß Josef Sui? Auf dem Programmzettel zum Konzert des SWR Symphonieorchesters im Beethovensaal wurde ihm die Fantasie für Violine und Orchester op. 24 zugeschrieben. Wer nicht irgendwann ins digitale Programmheft im Netz geschaut hat, denkt womöglich noch heute, er habe ein Stück von Josef Sui gehört – und nicht vom großartigen tschechischen Komponisten Josef Suk, der freilich heute ein Schattendasein in den Konzertsälen führt. Wann erklingt dort schon mal seine wirklich bedeutende „Asrael“-Sinfonie?

Christian Tetzlaff lässt seine Geige schreien Aber auch die Darbietung dieser hochvirtuosen, aber gleichermaßen poetischen Fantasie – 1902 komponiert und janusköpfig sich zwischen Romantik und Moderne bewegend – irritierte. Ja, man hatte zuweilen das Gefühl, Orchester und Solist spielten unterschiedliche Stücke. Der angetretene Geigenvirtuose Christian Tetzlaff, eigentlich ein großartiger Gestalter, agierte streckenweise viel zu aufgeregt in diesem tendenziell eher introvertierten, frei und rhapsodisch sich entwickelnden Stück. Er setzte seine Geige unter Dauerhochdruck, ließ sie schreien, sehr oft die Grenze zu erträglicher Intonation überschreitend. Kämpfte er gegen das Orchester oder mit dem Stück? Vielleicht suchte das Orchester ja nach Farben, aber gefunden hat es sie nicht.

Als Dirigenten hatte man Juraj Valčuha (49) eingeladen, seit 2022 Chef des Houston Symphony Orchestra. Zumindest an diesem Abend war ihm entweder seine Klangfantasie abhandengekommen oder sein kommunikativer Zugang zum Orchester in Riesenbesetzung. Was Suk mit seinem Stück hatte sagen wollen: Es blieb ein Geheimnis.

Am Schluss doch noch plastisch und soghaft

Ähnlich strukturell unverständlich blieb die zu Beginn gespielte Konzertouvertüre „Othello“ von Josef Suks Schwiegervater Antonín Dvořák. Auch hier: ungenaue Einsätze, wenig Feinschliff in der Dynamik, farbliche Eintönigkeit, was verhinderte, dass sich die krassen Klangeskalationen irgendwie in die musikalische Logik des erzählten Dramas – Jagos Intrigen, die Othellos Eifersucht schüren und ihn zum Mörder Desdemonas respektive seiner eigenen Person werden lassen – hätten einordnen lassen können.

Besser lief es dann in Tschaikowskys Sechster Sinfonie, der „Pathétique“, ein Orchester-Repertoirestück. Des Schicksals Walten im ersten Satz, die Sinnlichkeit des zweiten, die vorgezogene Apotheose im dritten, das Abstürzen in die tiefe Depression im Finale – all das gestaltete sich jetzt recht plastisch und soghaft.