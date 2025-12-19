Konzert im Beethovensaal Musikalische Geheimniskrämerei – So war das Konzert des SWR Symphonieorchesters
Das SWR Symphonieorchester und der Geiger Christian Tetzlaff konzertieren unter der Leitung von Juraj Valčuha im Stuttgarter Beethovensaal.
Wer ist bloß Josef Sui? Auf dem Programmzettel zum Konzert des SWR Symphonieorchesters im Beethovensaal wurde ihm die Fantasie für Violine und Orchester op. 24 zugeschrieben. Wer nicht irgendwann ins digitale Programmheft im Netz geschaut hat, denkt womöglich noch heute, er habe ein Stück von Josef Sui gehört – und nicht vom großartigen tschechischen Komponisten Josef Suk, der freilich heute ein Schattendasein in den Konzertsälen führt. Wann erklingt dort schon mal seine wirklich bedeutende „Asrael“-Sinfonie?