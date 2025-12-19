 
Konzert im Beethovensaal: Musikalische Geheimniskrämerei – So war das Konzert des SWR Symphonieorchesters
Der Dirigent Juraj Valčuha Foto: Luciano Romano

Das SWR Symphonieorchester und der Geiger Christian Tetzlaff konzertieren unter der Leitung von Juraj Valčuha im Stuttgarter Beethovensaal.

Wer ist bloß Josef Sui? Auf dem Programmzettel zum Konzert des SWR Symphonieorchesters im Beethovensaal wurde ihm die Fantasie für Violine und Orchester op. 24 zugeschrieben. Wer nicht irgendwann ins digitale Programmheft im Netz geschaut hat, denkt womöglich noch heute, er habe ein Stück von Josef Sui gehört – und nicht vom großartigen tschechischen Komponisten Josef Suk, der freilich heute ein Schattendasein in den Konzertsälen führt. Wann erklingt dort schon mal seine wirklich bedeutende „Asrael“-Sinfonie?

 

Christian Tetzlaff lässt seine Geige schreien

Aber auch die Darbietung dieser hochvirtuosen, aber gleichermaßen poetischen Fantasie – 1902 komponiert und janusköpfig sich zwischen Romantik und Moderne bewegend – irritierte. Ja, man hatte zuweilen das Gefühl, Orchester und Solist spielten unterschiedliche Stücke. Der angetretene Geigenvirtuose Christian Tetzlaff, eigentlich ein großartiger Gestalter, agierte streckenweise viel zu aufgeregt in diesem tendenziell eher introvertierten, frei und rhapsodisch sich entwickelnden Stück. Er setzte seine Geige unter Dauerhochdruck, ließ sie schreien, sehr oft die Grenze zu erträglicher Intonation überschreitend. Kämpfte er gegen das Orchester oder mit dem Stück? Vielleicht suchte das Orchester ja nach Farben, aber gefunden hat es sie nicht.

