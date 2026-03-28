„Aber wenn es Liebe ist, will ich mal nichts gesagt haben“, singt Frank Spilker, zählt all die dummen Dinge auf, die Menschen tun, weil sie verliebt, verlogen, böse oder einfach wahnsinnig sind. Vom Zehn-Meter-Brett zu springen, Drogen wegzuballern, in Ländern einzumarschieren oder in Panzer einzusteigen, liegen bei dem Song, der dem aktuellen Album und der Tour der Hamburger Band Die Sterne den Namen gegeben hat, ganz nah beieinander. Denn zwischen dem Privaten und dem Politischen gibt es keinen Unterschied in den Liedern Spilkers, der schon seit 1991 mit den Sternen dem Diskurspop das Tanzen beibringt.