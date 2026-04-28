20.37 Uhr – eine gute Zeit, um ein Experiment zu starten. Oder ein Konzert. Wer nach neuen Impulsen sucht, muss schließlich alte Routinen hinter sich lassen. Genau das tut Rapper Maeckes am Montagabend. Er betritt zur ungewohnten Uhrzeit die Bühne im Goldmark’s, vor rund 200 Gästen, entspannt, fast beiläufig – aber offenbar mit einer Mission. Sein „Experiment“ geht in die nächste Runde. Vieles entsteht hier im Moment und manches bleibt bewusst unfertig. „Willkommen beim nächsten Experiment“, sagt der Orsons-Musiker und ergänzt: „Wir lassen es den ganzen Abend rollen.“ Filmen oder Fotografieren ist heute nicht erlaubt.