Take A Bite! So war’s bei beabadoobee in Berlin

Die Indiepop-Hoffnungsträgerin beabadoobee hat am Dienstag in Berlin den Abschluss ihrer Europatour gefeiert. Setlist und Kritik vom Auftritt in Huxleys Neuer Welt.

Gunther Reinhardt 04.12.2024 - 07:54 Uhr

Das Klavier ist kaputt. Dreimal versucht beabadoobee, die eigentlich Beatrice Laus heißt, in den Philippinen geboren und in London aufgewachsen ist, zusammen mit ihrem Schlagzeuger Luca, der jetzt am Klavier Platz genommen hat, die wunderbare Ballade „Girl Song“ zu spielen. Vergeblich! Dreimal brechen sie ab, weil das Klavier nicht das macht, was es machen soll, sondern grummelnd-dröhnend nachhallt, wenn es eigentlich still sein sollte.