Konzert im Jazzclub Bix Jazz, Trance und Euphorie – So war das Konzert von Sebastian Studnitzky
Der Musiker und Komponist Sebastian Studnitzky hat mit seiner Band im Jazzclub Bix ein famoses Konzert gegeben.
Für den Titel des aktuellen Projekts hat Sebastian Studnitzky, der „Stud“ gerufen wird, die Endsilbe seines Namens gewählt: „KY!“ Der Klangraum des ausverkauften Jazzclubs Bix öffnet sich sanft, Perkussionist Bodek Janke läutet ein Glöckchen, als wäre Weihnachten, Drummer Tim Sarhan reibt mit einem Stick bedächtig am Becken, Paul Kleber entlockt seinem E-Bass ein ätherisches Flageolett, und aus der Trompete des Bandleaders und Komponisten fließen fragende Töne, die Claudio Puntin mit dem hellen Klang einer wunderbar gespielten Klarinette beantwortet.