Konzert im LKA/Longhorn Lieber laut als schön – So war’s bei Sophia in Stuttgart
Stuttgart ist wieder einmal lauter als andere Städte: Im ausverkauften LKA/Longhorn hat die Sängerin Sophia die positive Energie gefeiert.
Mag es an der bekannten Zuverlässigkeit des öffentlichen Personennahverkehrs in der Region Stuttgart liegen. Mag es daran liegen, dass dieses Konzert vor allem von sehr jungen Menschen besucht wird in Begleitung von Erziehungsberechtigten, die ohnehin gerne Auto fahren: Wer am Dienstagabend zu Sophia ins LKA/Longhorn will, der muss möglicherweise lange Wege im Regen auf sich nehmen, denn jeder Parkplatz ist besetzt und der Konzertsaal restlos ausverkauft. Sophia wird gefeiert, vor allem von den Jüngsten, und sie entschädigt alle für alles mit sehr viel positiver Energie.