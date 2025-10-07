Konzert im LKA/Longhorn Lostboi Lino feiert in Stuttgart seine Liebe zu Moll
Indie, Grunge, Rap? Nein, einfach Lostboi Lino. Auf seiner neuen EP „Von Liebe“ zelebriert der Musiker die Schönheiten, Grausamkeiten und Nebensächlichkeiten des Alltags.
Wenn uns die Popmusik der letzten Jahre eines gelehrt hat, dann, dass Genres sind tot. Lostboi Lino ist einer der Künstler, die in Deutschland maßgeblich dazu beigetragen haben, sie zu Grabe zu tragen. Er ist ungefähr das, was dabei herauskäme, wenn Kurt Cobain mit den Jungs von AnnenMayKantereit eine Rap-Combo gründen würde.