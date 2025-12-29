Konzert im LKA Sehr viel Tempo: So war’s bei Fiddler’s Green
Die Band aus Erlangen spielt seit 35 Jahren „Irish Speed Folk“ und versetzte nun Stuttgart in feuchtfröhliche Stimmung.
Natürlich sind jene, die da die Fiedel schnurren, die Trommel tönen und die Saiten schwirren lassen, ungefähr so irisch wie eine fränkische Bratwurst. Fiddler’s Green liehen sich ihren Namen von einem mythologischen Ort, einem Paradies der Seefahrer, in dem die Fiddel bis in alle Ewigkeit erklingt und das Tanzbein ebenso lange schwingt. Von der Heimat dieser Band nach Dublin sind es 1578 Kilometer (beste Route), und keiner der sechs Musikanten heißt Murphy oder Molloy.