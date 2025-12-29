Natürlich sind jene, die da die Fiedel schnurren, die Trommel tönen und die Saiten schwirren lassen, ungefähr so irisch wie eine fränkische Bratwurst. Fiddler’s Green liehen sich ihren Namen von einem mythologischen Ort, einem Paradies der Seefahrer, in dem die Fiddel bis in alle Ewigkeit erklingt und das Tanzbein ebenso lange schwingt. Von der Heimat dieser Band nach Dublin sind es 1578 Kilometer (beste Route), und keiner der sechs Musikanten heißt Murphy oder Molloy.

Fiddler’s Green aus Erlangen haben sich mit ihrem „Irish Speed Folk“ ein eigenes Genre aus Versatzstücken der traditionellen irischen Musik gezimmert. Sie frönen ihrer feuchtfröhlichen Spielart der „Cultural Appropiation“ mit Herzblut, spürbarer Hingabe – und das seit 35 Jahren. Wer ins LKA gekommen ist, am Sonntagabend, der ist gekommen, um mit ihnen zu feiern. Bier fließt in nicht geringem Umfang, Menschen hüpfen hingerissen auf und ab und manche versuchen ihr Tänzchen eher in der Nähe der Theke, nur für den Fall, dass eine steife Brise von der See her den Konzertsaal durchwehen und versuchen könnte, sie umzustoßen.

Franz Wüstenberg übernimmt das Warmup

Wüstenberg nennt sich die Band, die im Vorprogramm von Fiddler’s Green spielt, Franz Wüstenberg heißt ihr Sänger. Er war auch Sänger der Band The O’Reillys and the Paddyhats, veröffentlicht im neuen Jahr sein Debüt-Album, kommt später dann zu einem Tänzchen mit Fiddler’s Green auf die Bühne, spielt selbst eine Musik, die der ihren nicht fern ist, und er heizt mächtig für sie ein, unter anderem mit einer Folkversion von Bon Jovis „Living on a Prayer“.

Rals „Albi“ Albers von Fiddler’s Green Foto: lg/Christoph Schmidt

Fiddler’s Green bestehen aus Ralf „Albi“ Albers, der die Gitarre und die irische Bouzouki spielt und singt, aus Rainer Schulz am Bass, aus Stefan Klug auf dem Akkordeon und der irischen Rahmentrommel Bodhrán, aus Tobias Heindl als Geiger und Sänger, aus Frank Joos an Schlagzeug und Percussion, aus Patrick „Pat“ Prziwara mit Gitarre und Gesang: sechs Männer in Schwarz und mit Schwung. Peter Pathos, eigentlich Peter Müller, Gitarrist, Gründungsmitglied und prägende Persönlichkeit der frühen Bandjahre, verabschiedete sich 2006.

Mit enormem Fleiß haben Fiddler’s Green in 35 Jahren 17 Studio- und acht Live-Alben veröffentlicht und Tausende von Konzerten gespielt – und sie haben Fans, sehr viele, die ihrer Band mit Hingabe folgen. Fiddler’s Green spielen eigene Stücke, und irische Traditionals. „The Green Machine“ heißt ihr jüngstes Album – sein Cover zeigt eine der beiden Fahnen, die auf der Bühne wehen, als die Band ihren Song „Greens and Fellows“ beginnt.

Fiddler’s Green im LKA Foto: lg/Christoph Schmidt

Schlagzeuger Frank Jooss wirkt als treibende Kraft im Innern der Musik von Fiddler’s Green, peitscht sie mit harten, sehr schnellen, punkigen Schlägen voran, wechselt später dann zu einem weicheren, runden Sound, spielt einige Zeit auf einem kleineren Drumset. Ein Bierfass kommt zum Einsatz, Drumsticks knallen auf eine Trommel, auf der Wasser hüpft, eine Hand, die ein Glas voll Guinness hält, reckt sich zur Hallendecke empor, Tobias Heindl steht lange draußen im Publikum und spielt seine Geige. Fiddler’s Green singen mit rauen Stimmen schneller und schneller, sie holen sich eine Bar auf die Bühne und lassen dort die grünen Becher knallen.

Zum Abschied gibt es „Blarney Roses“

„The Rocky Road to Dublin“, ein Stück, dessen Melodie vor 1841 in Irland schon wohlbekannt war, leitet zuletzt eine Folge von Songs ein, die noch mehr an Tempo zulegen werden. Sehr große Luftballons hüpfen auf den Köpfen des Publikums. Mit „Folk’s not dead“ verabschieden Fiddler’s Green sich – um auf die Bühne zurückzukehren mit „Galway Girl“, von Steve Earl selbstverständlich, „The Wild Rover“ und, ganz zuletzt, auch dies ein traditioneller Song und ein Hit aus Erlangen: „Blarney Roses“.