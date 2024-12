Jürgen Frey veranstaltet in seiner Wohnung ganz oben im Marstall-Center in Ludwigsburg coole Konzerte – eine nächtliche Stippvisite mit Ausblick über die Stadt.

Martin Tschepe 17.12.2024 - 11:44 Uhr

Was für ein Ausblick! Was für ein Sound! Die 50 Besucher dieses Konzerts in Ludwigsburg sind handverlesen – und wissen während des Gigs oft gar nicht, wohin schauen: zu den Musikern direkt vor ihrer Nase oder lieber hinunter in Richtung Marktplatz und Weihnachtsmarkt. Die Bühne ist in einer extravaganten Wohnung im 16. Stock im Marstall-Center.