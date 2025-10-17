Konzert im Mozartsaal Martyrium des Alltags – So war’s beim SWR Vokalensemble
Das SWR Vokalensemble hat im Mozartsaal seine erste eigene Abo-Reihe eröffnet – mit Musik aus Dänemark.
Wer hätte gedacht, wie attraktiv Nonsens-Wörter wie „g’gung“ klingen können, wenn sie gesungen werden. In sonore, warme, weiche Trommeltropfen verwandelte das Vokalensemble dieses „g’gung“ und grundierte damit die Stimme des Solisten, der sich exaltiert-stotternd am „g’ g’ g’ g’ gali ging“ abarbeitete und in seinem Ringen um Artikulation (seiner Trauer?) sehr verzweifelt wirkte. Dieser „Trauermarsch mit einem Unglücksfall“, in dem Per Nørgård 1980 ein Gedicht von Adolph Wölfli vertont hat, erklang im Saisoneröffnungskonzert des SWR Vokalensembles. Es war gleichzeitig auch der Auftakt zu seiner ersten eigenen Abo-Reihe mit vier Konzerten pro Saison im Mozartsaal der Liederhalle.