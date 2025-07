Im Jahr 2024 spielte er in Aspach ein Konzert, beim diesjährigen Andrea-Berg-Heimspiel kam er per Video – im kommenden Jahr gastiert Roland Kaiser wieder persönlich.

Großaspach im Rems-Murr-Kreis ist und bleibt ein Schlagermekka. Nicht nur, dass die Sängerin Andrea Berg hier zu Hause ist und ihr jährliches Heimspiel in der Wir-Machen-Druck-Arena zigtausende Fans aus ganz Deutschland anzieht. Immer wieder – meist in der Woche vor besagtem Berg-Konzert – geben sich hier auch andere Stars der Branche die Klinke in die Hand.

So auch der Schlager-Grandseigneur Roland Kaiser. Bereits im Jahr 2024 gab dieser hier ein gut besuchtes Konzert. In diesem Jahr kam er immerhin per Videoleinwand für ein Duett des Songs „Dich zu lieben“ mit Andrea Berg beim Heimspiel vorbei – doch wie jetzt bekannt wurde, wird Kaiser im kommenden Jahr wieder ein richtiges, eigenes Konzert in Aspach geben. Eine Woche vor Andrea Bergs Mega-Event tritt er dort auf.

Allzu viel ist zu dem Konzert allerdings noch nicht bekannt. Es soll am 11. Juli 2026 in der Wir-Machen-Druck-Arena in Großaspach stattfinden, Fans können mit einer etwa zweieinhalbstündigen Show rechnen. Dies geht aus dem Programm des Hotels Sonnenhof hervor, das für seine Kunden entsprechende Übernachtungspakete mit Zusatzprogramm anbietet.

Roland Kaiser gibt 2026 ein Konzert in Aspach

Im Rahmenprogramm für das geneigte – und zahlungskräftige – Publikum ist auch eine Wanderung zum Open-Air-Gelände am Donnerstag, 9. Juli 2026, wo die Teilnehmer sich den Bühnenaufbau ansehen können. Am Tag darauf ist dann eine Warm-up-Party geplant, bei der verschiedene DJs und Entertainer auf das eigentliche Event einstimmen.

Je nach Kategorie zahlen Hotelgäste von 135 bis 325 Euro für eine beziehungsweise zwei Übernachtungen – ohne das Ticket. Die Eintrittskarten sind separat zu erwerben; und da der Vorverkauf noch nicht gestartet hat, ist der Preis für Tickets noch nicht bekannt. Für das Konzert von Roland Kaiser am 11. Juli versprechen die Organisatoren „Gänsehautmomente“ und einen „Abend, den man nicht vergisst“. Start des Konzerts ist gegen 20 Uhr.