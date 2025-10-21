Beim Jazz-Weekend im Orfeo-Kino in Fellbach-Schmiden präsentiert an diesem Freitag der Stuttgarter Pianist Ull Möck sein Beatles-Programm unter dem Titel: „Fab 4 go Blue Note“.
21.10.2025 - 18:00 Uhr
Vor sieben Jahren, im November 2018, war es im selben, tiefen Gewölbekeller noch ein Wettkampf auf Augenhöhe: „Beatles versus Rolling Stones“ nannte der Stuttgarter Pianist Ull Möck das Gastspiel mit seiner Band im Rahmen des damaligen Jazz-Weekends im Souterrain des Großen Hauses in Fellbach-Schmiden (Rems-Murr-Kreis).