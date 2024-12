Drei Stunden Classic-Rock erwartet die Besucher, die am 20. Dezember zum traditionellen Weihnachtsrock-Konzert in den historischen Waiblinger Schlosskeller kommen. Veranstalter ist wie immer der Heimatverein Waiblingen, der mit „The Rock“ die Rockband der allerersten Stunde des Waiblinger Weihnachtsrocks präsentiert.

Von 19 Uhr an geben die fünf Musiker beim 14. Waiblinger Weihnachtsrock so richtig Gas und spielen Kulthits der 1970er- und 1980er-Jahre – von Born to be Wild, Can the Can, Highway to Hell, Heroes, Locomotive Breath und Nothing Else Matters bis zu Smoke on the Water und White Room. Eine gute Gelegenheit, vor den besinnlichen Weihnachtstagen noch einmal so richtig zu Covers von Bands wie AC/DC, Billy Idol, Deep Purple, Manfred Mann, Metallica, Nirvana, Uriah Heep und ZZ Top abzutanzen und dann entspannt in die letzten Tage des Jahres 2024 zu gehen.

Das Team des Heimatvereins übernimmt die Bewirtung, der Erlös der Veranstaltung wird laut Verein für einen guten Zweck verwendet. Da maximal 200 Besucher in den Schlosskeller in der Kurzen Straße 33 hinein dürfen, empfiehlt es sich, frühzeitig zu kommen. Karten gibt es nur an der Abendkasse, der Einlass beginnt um 18.30 Uhr. Der Eintritt kostet 15 Euro.