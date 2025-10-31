Konzert im Theaterhaus Karnevalsband in Feierlaune: So war’s bei den Höhner in Stuttgart
Die Kölner Musikgruppe Höhner bringt das Publikum zum Tanzen und Mitsingen – die Hände in der Luft. So war das Konzert im Stuttgarter Theaterhaus.
Der Karneval fängt erst in drei Wochen an. Vermutlich wollen die Höhner dann daheim in Köln sein. Am Donnerstagabend aber sind sie im Stuttgarter Theaterhaus. Und einmal wollen sie es genau wissen. Sie fragen ihr Publikum, wie viele Menschen aus Stuttgart und näherer Umgebung zum Konzert gekommen seien. Es melden sich ein paar. Sie fragen, wie viele Kölner denn im Saal seien. Es melden sich nicht wenige. Im Theaterhaus geht ein seltsamer Geist um, an diesem Abend. Da sieht man Menschen jeden Alters, die sich kindlich freuen über eine Musik, die sehr zünftig, bodenständig und gerade daherkommt. Manche hüpfen auf der Stelle, manche haben sich mit Stoffblumen geschmückt, manche tragen bunte T-Shirts, alle singen mit. Im unbedarften Zuschauer keimt der Verdacht, er habe sich in eine rheinländische Enklave im Herzen des Schwabenlandes verirrt.