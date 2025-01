Aufgeschreckte Träumereien: So war’s bei Efterklang in Stuttgart

Von wegen Kammerpop! Die dänische Band Efterklang begeistert am Dienstagabend mit dramatisch-expressiver Musik im Stuttgarter Wizemann.

Gunther Reinhardt 29.01.2025 - 07:34 Uhr

Casper Clausen holt Luft. Für einen langen Moment ist es im Studio des Wizemann so still, dass man den ganz in Rot gekleideten Mann tatsächlich einatmen hören kann. Keiner der rund 150 Menschen hier hat das Bedürfnis diesen Augenblick der Anspannung zu ruinieren, reinzuschreien oder loszulachen. Stattdessen hält das Publikum ebenso wie die Band auf der Bühne für ein paar Sekunden die Stille aus. Bis Efterklang plötzlich mit einem mehrstimmigen Gesang diese Kunstpause beenden und den Song „Cutting Ice To Snow“ fortsetzen, mit dem die Dänen den Zugabenteil ihres Konzerts in Stuttgart eröffnet haben.