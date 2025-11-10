Konzert im Wizemann Ekstase vom ersten Augenblick: So war’s bei Bunt. in Stuttgart
Levi Wijk kommt aus Stuttgart, reist als DJ unter den Namen Bunt. um die Welt. Im ausverkauften Wizemann begeistert er mit Beats und Schwärmereien.
Levi Wijk kommt aus Stuttgart, reist als DJ unter den Namen Bunt. um die Welt. Im ausverkauften Wizemann begeistert er mit Beats und Schwärmereien.
Er erinnert sich noch an seine Jugend, er erlebte sie in Ludwigsburg, wurde geboren in Stuttgart, und staunt: Nun steht er hier, in der Mitte des großen Saals im Wizemann, um ihn her tobt eine Menge, er ist der Star, der international angesagte DJ, Produzent. Er tourte durch die ganze Welt, bespielte ausverkaufte Hallen, gibt nun noch einige Konzerte in der Heimat. BUNT., bürgerlich Levi Wijk, tritt zweimal in Folge im Wizemann auf. Am Sonntagabend, beim ersten der beiden Termine, ist das Wizemann, was angesichts der katastrophalen Verkehrssituation vor Ort fast wundert, randvoll. Zwei Jahre zuvor spielte Bunt. im kleineren Saal des Wizemann, vor sehr viel kleinerem Publikum.