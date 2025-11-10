 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
 
  2. Kultur

  4. „Grazie mille für so viel Amore!“ So war’s bei Mola in Stuttgart

Konzert im Wizemann „Grazie mille für so viel Amore!“ So war’s bei Mola in Stuttgart

Konzert im Wizemann: „Grazie mille für so viel Amore!“ So war’s bei Mola in Stuttgart
18
Mola ist am Sonntagabend mit ihrer Band im Wizemann-Studio aufgetreten. Foto: Lichtgut/Ferdinando Iannone

Wenn Italopop auf Deutschrock trifft und es für „Stuggi-Mäuse“ ganz viel Amore gibt, ist Mola in der Stadt: Bilder und Kritik vom Konzert im Wizemann.

Freizeit & Unterhaltung : Gunther Reinhardt (gun)

Isabella Streifeneder, die sich Mola nennt, singt Lieder vom Ende der Einsamkeit, von Sauftouren, von der letzten Kippe, vom Weißwein, der nicht mehr so schmeckt, wie früher, oder von warmen Bier. Sie schimpft ihr Herz einen Lügner, erzählt vom untergehen und davon, dass sie keine Zeit hat oder keine Mama sein will. Mal spielt sie die Zynikerin, mal die Romantikerin, meistens aber beides gleichzeitig.

 

Molas Hit „Vino Bianco“

Und weil gefühlsmäßig in den Songs der Münchnerin auch sonst ein ziemliches Durcheinander herrscht, ist die Musik, die sie mit ihrer Band am Sonntag im Wizemann-Studio spielt, ebenfalls wunderbar wankelmütig und unberechenbar. Zum Beispiel bei dem Hit „Vino Bianco“, den die Band vor den Zugaben spielt: Bei der Liveversion treffen ein störrischer Beat und eine fiese Grungegitarre unvermittelt auf einen Italopop-Schnulzenrefrain. „Du und ich und Vino Bianco/Ich sitze hier und frag mich quando?“, singen die 250 Menschen im Publikum inbrünstig mit.

Widerspenstige Liebeslieder

Mal borgen sich die Songs die Hypernervösität der Neuen Deutsche Welle („Liebe Brutal“, „Keine Zeit“, „Vielleich bin ich dumm“), mal macht es sich die Band bei Balladen wie „Alles gelogen“ oder „Immer wenn du trinkst“ auf der Deutschrockcouch bequem. Zwischendurch darf „Mama“ twisten oder „Ich mach es kaputt“ sich im Walzertakt drehen. Und immer wieder gibt es Platz für herrlich widerspenstige Liebeslieder – zum Beispiel für „Wenn ich untergeh“ oder „Weil mein Herz ein Lügner ist“.

Stabile Stuggi-Mäuse

Herzlich geht es bei dem Konzert zu – nicht nur weil die Bühnendeko hauptsächlich aus roten Luftballonherzen besteht. „Grazie mille für so viel Amore“, sagt Mola zwischen den Songs. Sie singt zwei Lieder im Publikum, weil sie findet, dass sie auf der Bühne zu weit weg ist von ihren Fans, und macht auch sonst den Besucherinnen und Besuchern gerne Komplimente: „Stuggi-Mäuse, ihr seid für einen Sonntagabend sehr stabil!“

Weitere Themen

„Tatort“-Kritik: So war „Mike & Nisha“ mit Lena Odenthal aus Ludwigshafen

„Tatort“-Kritik So war „Mike & Nisha“ mit Lena Odenthal aus Ludwigshafen

Wir haben den Krimi „Mike & Nisha“ gesehen, in dem das Ludwigshafener Duo Odenthal und Stern das Motiv sucht für einen Mord, dessen Täter das Publikum von Anfang kennt.
Von Adrienne Braun
Emotionsforscherin in Marbach: Was Trump und King Lear verbindet

Emotionsforscherin in Marbach Was Trump und King Lear verbindet

Die Emotionsforscherin Eva Illouz hat in ihrer Marbacher Schillerrede gezeigt, wohin übersteigertes Selbstgefühl führt – und Donald Trump als Beispiel angeführt.
Von Stefan Kister
Bachfest Stuttgart 2026: Hans-Christoph Rademann: „Bachs Musik ist eine einzige Friedensbotschaft“

Bachfest Stuttgart 2026 Hans-Christoph Rademann: „Bachs Musik ist eine einzige Friedensbotschaft“

Das Bachfest 2026 setzt auf Vielfalt. Die Musik Johann Sebastian Bachs soll Brücken bauen – von traditionellen Messen bis zu überraschenden Jazz-Performances an Stuttgarter Hotspots.
Von Susanne Benda
Andrea Berg: Neue Single „Dann sind alle da“: Wie feiert Andrea Berg Weihnachten?

Andrea Berg Neue Single „Dann sind alle da“: Wie feiert Andrea Berg Weihnachten?

Mit einer neuen Single verkürzt Andrea Berg das Warten auf Weihnachten. Was bietet „Dann sind alle da“? Und wann ist das Lied erstmals live zu hören?
Von Nikolai B. Forstbauer
Klassik-Konzert in Stuttgart: Trio Adorno: Feuer, Funken und Kontraste

Klassik-Konzert in Stuttgart Trio Adorno: Feuer, Funken und Kontraste

Beim Konzert im Mozartsaal der Liederhalle bringt das Trio Adorno die großen Emotionen der Klassik auf die Bühne.
Von Susanne Benda
Fantastische Vier in Stuttgart: Abschiedstour? Ja! Auflösen? Nein! Fanta 4 blicken im Theater in die Zukunft

Fantastische Vier in Stuttgart Abschiedstour? Ja! Auflösen? Nein! Fanta 4 blicken im Theater in die Zukunft

Bei einer Gesprächsreihe im Stuttgarter Schauspiel bestätigen die Fantastischen Vier, dass sie eine große Abschiedstour planen. Auflösen wollen sie sich aber nicht.
Von Charlotte Haug
Konzert in Stuttgart: Große Gefühle und rote Rosen – so war es bei Il Volo in der Porsche-Arena

Konzert in Stuttgart Große Gefühle und rote Rosen – so war es bei Il Volo in der Porsche-Arena

Das italienische Trio Il Volo begeistert in der Porsche-Arena mit gewaltigen Stimmen, Witz und roten Rosen – und bringt Italien für einen Abend nach Stuttgart.
Von Nina Ayerle
HipHop-Stars aus Stuttgart: Fanta 4 planen letzte große Tour

HipHop-Stars aus Stuttgart Fanta 4 planen letzte große Tour

Die Fantastischen Vier planen mit „Der letzte Bus“ eine finale Tour. Das klingt nach einem Abschied. Doch die Rapper aus Stuttgart lassen sich eine Hintertür offen.
Die 10 besten neuen Serien im November bei Netflix und Co.

Netflix und Co.: Streamingtipps Die 10 besten neuen Serien im November

Schöner gruseln mit „Stranger Things“, schöner schmachten mit „Maxton Hall“ und Science-Fiction vom „Breaking Bad“-Erfinder: Diese Serien sollten Sie im November nicht verpassen.
Von Gunther Reinhardt
Comedyshow in der Porsche-Arena: Hazel Brugger in Stuttgart: „Irre, dass Spätzle als Mahlzeit durchgehen“

Comedyshow in der Porsche-Arena Hazel Brugger in Stuttgart: „Irre, dass Spätzle als Mahlzeit durchgehen“

„Bruggi in Stuggi“: Die Comedian Hazel Brugger träumt am Freitag in der Porsche-Arena vom Sex mit Alice Weidel und macht sich über die Essgewohnheiten der Schwaben lustig.
Von Swantje Kubillus
Weitere Artikel zu Konzert Stuttgart kritik
 