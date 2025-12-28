Konzert im Wizemann Gregor Hägele lässt Stuttgart tanzen
Wenn Abba auf Pur und Reinhard Mey treffen: Gegor Hägele, Popsänger aus Stuttgart, ist am Sonntag in seine Heimat zurückgekehrt und hat sind Wizemann Gäste mitgebracht.
„Wollt Ihr lieber ein Lied von Roland Kaiser oder eines von Abba?“, fragt er ins tobende Wizemann, und die Lautstärke des Tobens, beim einen Namen, beim anderen, entscheidet. Bald schon springt Gregor Hägele über die Bühne und singt, mit manischer Freude: „Mamma Mia!“