Konzert im Wizemann Knoblauch und Klangkunst – So war’s beim SWR-Vokalensemble
Das SWR-Vokalensemble unter der Leitung von Benjamin Goodson bringt im Club Wizemann in Stuttgart Neues und Altes, Konzert und Szene, Kunst und Alltag zusammen.
Was ist denn da los? Laute Schreie füllen den Saal. Äpfel, frische Äpfel! Am Eingang des Clubs Wizemann bietet ein Flohmarkthändler Gegenstände in den Trendfarben der 1960er Jahre feil. Das Publikum sitzt an Bistrotischen. Bunt gekleidete Sänger bieten Häppchen an. Gebrauchte Kleider hängen an Stangen; später schiebt ein Mann einen riesigen Kaktus durch den Raum. Es ist – Überraschung! – der Dirigent des Abends.