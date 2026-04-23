Konzert im Wizemann Rotzfrech! So war’s bei Paula Carolina in Stuttgart
Indiepop trifft Politik: Paula Carolina feiert in Stuttgart im Wizemann die Zersägung des Patriarchats – laut, nah am Publikum und mit viel Bewegung auf der Bühne.
Indiepop trifft Politik: Paula Carolina feiert in Stuttgart im Wizemann die Zersägung des Patriarchats – laut, nah am Publikum und mit viel Bewegung auf der Bühne.
Im Wizemann ist an diesem Mittwoch noch etwas Platz in der großen Halle, als hinter der Bühne das Schachbrettmuster aufleuchtet. Dann kommt Paula Carolina auf die Bühne. Die Haare in Pink und Grün, im Licht fast grell, ständig in Bewegung, weil sie sie im Gehen immer wieder zurückwirft. Trikot und Trainingshose greifen die Farben auf. Schwarz-weiße Stulpen an den Armen, schwarz-weiße Socken in Turnschuhen und eine Krawatte – alles im Muster des Bühnenhintergrunds.