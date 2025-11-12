Konzert im LKA/Longhorn: „Wir sollten nach Stuttgart ziehen“ – So war’s beim Konzert von LaFee

Sie war ein Teenie-Star des neuen Jahrtausends, sie war noch keine 16 Jahre alt, als ihre erste Single erschien, in einer Zeit, in der die jungen Künstler der Popmusik noch nicht allein durch digitale Medien berühmt wurden. Christina Klein nannte sich LaFee und nennt sich so noch immer. Sie ist nun 34, sie kehrte vor vier Jahren mit einem neuen Album zurück, sie ist erwachsen geworden, sie hat geheiratet, und sie inszeniert sich sehr selbstbewusst im LKA am Dienstagabend. Dorthin wurde ihr Konzert verlegt, weil das Wizemann zu klein schien. Rund Tausend Menschen sind nun da, füllen die Halle zu zwei Dritteln.